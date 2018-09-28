Лечиться будете сами: свердловские медики обвинили СМИ в подмене терминов

После публикации в СМИ подробностей происшествия в Нижнем Тагиле, когда в результате халатности врачей погиб пациент, медицинская палата Свердловской области обвинила журналистов в подмене терминов. Напомним, два хирурга были приговорены к ограничению свободы за причинение смерти по неосторожности.