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Posted 28 сентября 2018,, 10:50

Published 28 сентября 2018,, 10:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Лечиться будете сами: свердловские медики обвинили СМИ в подмене терминов

28 сентября 2018, 10:50
Медицинская палата Свердловской области обвинила журналистов в разжигании ненависти к врачам в результате подмены терминов.

После публикации в СМИ подробностей происшествия в Нижнем Тагиле, когда в результате халатности врачей погиб пациент, медицинская палата Свердловской области обвинила журналистов в подмене терминов. Напомним, два хирурга были приговорены к ограничению свободы за причинение смерти по неосторожности.

В письме к СМИ сообщалось, что фраза «хирурги, убившие пациента» является некорректной. По мнению палаты, причины неблагоприятного исхода лечения должны быть установлены в соответствующем порядке, однако замена медицинского термина словом «убийство» «противоречит миссии журналистики в обществе».

Также сотрудники медицинской палаты подчеркивают, что приговор может быть пересмотрен, обвинения – сняты, а «доверие к врачебной деятельности» будет подорвано.

Также на защиту осужденных хирургов встал авторитетный медик и пригрозил: «Лечиться будете сами!», сообщает «ЕАН».

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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Суд#Врачи#СМИ#Хирурги#Обвинения#Пересмотр
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