Обвинение потребовало для уральского «маньяка из МЧС» пожизненного заключения

Posted 28 сентября 2018,, 15:10
Published 28 сентября 2018,, 15:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Мужчина, работавший в МЧС, обвиняется в совершении нескольких преступлений сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних девочек, и убийствах. В общей сложности пострадали восемь женщин.
В 2012 году после одного из изнасилований его посадили в тюрьму, однако спустя два года обвиняемый вышел на свободу. По версии следствия, он вновь начал нападать на женщин.
Следователи предполагают, что екатеринбуржец убил трех женщин. Последнее убийство он совершил в Верхней Пышме в 2017 году. Его поймали через три дня после этого. В ходе судебного заседания сторона защиты настаивала на проведении психиатрической экспертизы, а прокурор – на пожизненном заключении. Приговор будет оглашен 12 октября, пишет justmedia.