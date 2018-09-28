Обвинение потребовало для уральского «маньяка из МЧС» пожизненного заключения

Следователи предполагают, что екатеринбуржец убил трех женщин. Последнее убийство он совершил в Верхней Пышме в 2017 году. Его поймали через три дня после этого. В ходе судебного заседания сторона защиты настаивала на проведении психиатрической экспертизы, а прокурор – на пожизненном заключении. Приговор будет оглашен 12 октября, пишет justmedia.