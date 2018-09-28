Россия стала виновницей финансового кризиса в ПАСЕ

Главная задача РФ — вернуть национальную делегацию к работе в Европарламент с правом голоса. Также Россия хочет добиться гарантий того, что в дальнейшем ПАСЕ не сможет лишать права голоса ее делегатов и представителей других стран-участниц. Однако требования РФ не удовлетворены и надежды на компромисс пока нет. Лишение права голоса — это часть санкций за позицию по Крыму. А там вопрос еще не решен.