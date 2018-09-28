Россия стала виновницей финансового кризиса в ПАСЕ

Posted 28 сентября 2018,, 12:39
Published 28 сентября 2018,, 12:39
Modified Вчера, 19:36
Updated Вчера, 19:36
Причиной тому — отказ России платить членские взносы. В феврале текущего года все 47 стран перечислили в бюджет Совета 1/3 от годового взноса. Российская Федерация, будучи одной из самых крупных плательщиц, свою долю не выплатила, чем еще больше ухудшила финансовое положение ПАСЕ.
Испортив отношения с Россией, Совет Европы только в этом году потерял 33 миллиона евро. К слову, эта сумма составляет около 10% всего бюджета организации. Скорее всего в текущем году российские дипломаты не вернутся в Совет, а значит новых платежей ожидать не стоит. Эксперты прогнозируют для ПАСЕ ухудшение финансовой ситуации.
Отказ выплачивать членские взносы стал следствием выхода российской делегации из состава Совета Европы. Напомним, что 2014 году после аннексии Крыма дипломатов РФ лишили возможности принимать участия в голосовании. Вскоре они покинули Совет Европы и отказались от выплат. Последний платеж был отправлен еще в 2017 году. Сейчас все платежи заморожены до возвращения делегации в состав Совета.
Ухудшение отношений с ПАСЕ коснулось и Европейского суда по правам человека. Все чаще говорится о том, что РФ может разорвать сотрудничество с Евросудом. Больше информации об отношениях РФ с Европейским судом ищите на сайте https://www.eureporter.co/frontpage/2018/06/13/russias-rocky-relationship-with-the-european-court-of-human-rights/, где рассказывают о деле Дмитрия Леуса и других резонансных разбирательствах.
Как сообщают источники из администрации ПАСЕ, организация перешла в режим жесткой экономии. Причем экономят на наиболее простых и нужных вещах — бумаге и переводчиках. Теперь документы, которые необходимы парламентариям, распространяются исключительно в электронном виде. Также есть острая нехватка в переводчиках. Теперь в заседаниях Совета принимают участие переводчики исключительно с нескольких основных языков.
Главная задача РФ — вернуть национальную делегацию к работе в Европарламент с правом голоса. Также Россия хочет добиться гарантий того, что в дальнейшем ПАСЕ не сможет лишать права голоса ее делегатов и представителей других стран-участниц. Однако требования РФ не удовлетворены и надежды на компромисс пока нет. Лишение права голоса — это часть санкций за позицию по Крыму. А там вопрос еще не решен.
В Совете Европы позицию российской стороны считают давлением, заявляя, что финансовые трудности не заставят изменить принятые решения. Франк Штабе отмечает, что финансовый кризис только укрепит отношение других участников ПАСЕ, которые в случае острой необходимости помогут организации.