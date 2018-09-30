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Posted 30 сентября 2018,, 08:10

Published 30 сентября 2018,, 08:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

200 работников Свердловской области получат награды ко Дню машиностроителя

30 сентября 2018, 08:10
Более 200 сотрудников отрасли машиностроения получат награды в рамках профессионального праздника.

В последнее воскресенье сентября в Свердловской области отмечают День машиностроителя. В рамках этого торжества более 200 работников данной отрасли, проявивших себя на производстве, получат благодарственные письма от губернатора Евгения Куйвашева, а также почетные грамоты областного и муниципального уровней.

28 сентября министр промышленности и науки Сергей Пересторонин вручил высокие награды на некоторых предприятиях Екатеринбурга, информирует «Официальный сайт Правительства Свердловской области».

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Правительство#Евгений Куйвашев#Грамоты#День машиностроителя#Сергей Пересторонин
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