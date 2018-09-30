200 работников Свердловской области получат награды ко Дню машиностроителя

Posted 30 сентября 2018,, 08:10
Published 30 сентября 2018,, 08:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В последнее воскресенье сентября в Свердловской области отмечают День машиностроителя. В рамках этого торжества более 200 работников данной отрасли, проявивших себя на производстве, получат благодарственные письма от губернатора Евгения Куйвашева, а также почетные грамоты областного и муниципального уровней.
28 сентября министр промышленности и науки Сергей Пересторонин вручил высокие награды на некоторых предприятиях Екатеринбурга, информирует «Официальный сайт Правительства Свердловской области».