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Posted 30 сентября 2018,, 07:00

Published 30 сентября 2018,, 07:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Прямая линия по профилактике гриппа работает в Свердловской области

30 сентября 2018, 07:00
В Свердловской области с 1 октября начинает работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» с 1 по 15 октября будут отвечать на вопросы местных жителей о профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты проинформируют, для чего ставить прививку от гриппа, где можно сделать вакцинацию. Также по «горячей линии» можно узнать о составе вакцины, и разрешено ли ставить сразу две прививки в один день.

Кроме того, родители могут получить советы специалистов о том, как защитить ребенка от болезни в сезон простуд, сообщают «Вечерние Ведомости».

Задать интересующие вас вопросы можно по телефонам «горячей линии»:

  • Областное управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» - (343) 270-15-97, (343) 270-15-62;
  • Центральный Екатеринбургский - (343) 375-61-82, (343) 278-38-36, (343) 375-77-97
  • Северный Екатеринбургский - (343) 307-40-77, (34368) 40-44-7, (34369) 46-55-8;
  • Южный Екатеринбургский - (343) 210-83-97, (343) 266-55-15;
  • Алапаевский - (34346) 3-18-66;
  • Асбестовский - (34365) 6-70-28, 8-902-26-030-13, (34365) 2-48-78, (34365) 2-48-12;
  • Ирбитский - (34355) 6-36-45, (34360) 5-34-87;
  • Каменск-Уральский - 8 (3439) 36-43-84;
  • Качканарский - (34344) 2-53-00, (34341) 6-38-27;
  • Красноуфимский - (34394) 7-59-40;
  • Нижнетагильский - (3435) 47-64-13, (3435) 47-64-02;
  • Первоуральский - 8-800-222-45-60;
  • Североуральский - (34380) 2-34-56, (34386) 2-18-72, (34384) 6-30-61;
  • Серовский - 8-952-734-02-10, (34380) 6-42-86;
  • Талицкий - (34371) 2-18-98, (34367) 2-24-99, (34375) 2-05-80.
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#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Грипп#Здоровье#ОРВИ#Профилактика#Эпидемиология#Горячая линия
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