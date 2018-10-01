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Posted 1 октября 2018,, 09:40

Published 1 октября 2018,, 09:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Среднеуральска осужден за применение насилия в отношении участкового

1 октября 2018, 09:40
Житель Среднеуральска приговорен к двум годам условного срока за применение насилия в отношении участкового уполномоченного полиции.

Следствие установило, что 9 апреля 2018 года сотрудница полиции, состоящая в должности участкового уполномоченного, прибыла в квартиру дома на улице Пражской Коммуны в Среднеуральске по сообщению о нанесении телесных повреждений 47-летним мужчиной его родственнице.

Когда сотрудница правоохранительных органов находилась по указанному адресу, подсудимый применил в отношении нее физическое насилие, а именно схватил за кисть правой руки и толкнул в плечо.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ и приговорен к двум годам лишения свободы условно, сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.

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#Общество#Суд#Насилие#Среднеуральск#СКР#Условный срок#Насилие в отношении представителя власти#Сотрудники полиции
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