Житель Среднеуральска осужден за применение насилия в отношении участкового

Posted 1 октября 2018,, 09:40
Published 1 октября 2018,, 09:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Следствие установило, что 9 апреля 2018 года сотрудница полиции, состоящая в должности участкового уполномоченного, прибыла в квартиру дома на улице Пражской Коммуны в Среднеуральске по сообщению о нанесении телесных повреждений 47-летним мужчиной его родственнице.
Когда сотрудница правоохранительных органов находилась по указанному адресу, подсудимый применил в отношении нее физическое насилие, а именно схватил за кисть правой руки и толкнул в плечо.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ и приговорен к двум годам лишения свободы условно, сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.