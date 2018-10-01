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Posted 1 октября 2018,, 13:00

Published 1 октября 2018,, 13:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Жителям Екатеринбурга предложили вывозить мусор за 280 рублей

1 октября 2018, 13:00
Мэрия предложила жителям частного сектора в Екатеринбурге заключить договор с перевозчиком, чтобы вывозить мусор до заключения договора с ЕМУП «Спецавтобаза» как региональным оператором.

Екатеринбуржцы жалуются на залежи мусора. С площадок исчезли контейнеры и образовались несанкционированные свалки, так как подписание договора с ЕМУП «Спецавтобаза» перенесли на 1 ноября.

До этого периода администрация предлагает жителям заключить договоры с ЕМУП «Спецавтобаза» или другим перевозчиком на вывоз мусора. Стоимость данной услуги составляет 280 рублей за кубический метр. Цена зависит от удаленности территории и других факторов. Вывоз пакета объемом 110 литров обойдется в 37 рублей.

Руководитель отдела маркетинга ЕМУП «Спецавтобаза» Алексей Бланков заявил, что крайняя дата внедрения реформы – это 1 января 2019 года, информируют «Вечерние Ведомости».

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#Общество#Новости УрФО#Договор#Свалки#Вывоз мусора#Екатеринбург#Спецавтобаза
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