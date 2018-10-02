tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября 2018,, 08:10

Published 2 октября 2018,, 08:10

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Массовые увольнения начались в мэрии Екатеринбурга

2 октября 2018, 08:10
В администрации Екатеринбурга были расторгнуты трудовые договоры с несколькими руководителями структурных подразделений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, срок трудовых контрактов с этими чиновниками истекает 4 октября. Новый мэр города Александр Высокинский не намерен их продлевать.

Своих постов лишатся начальник правового департамента Екатерина Грин, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Михаил Губин.

Также трудовые договоры не продлены с председателем комитета связи и IT Иваном Авдейчиком, начальником отдела кадров Сергеем Сунцовым, председателем комитета по жилищной политике Дарьей Маннаповой и главой бухгалтерско-финансового отдела Еленой Новокрещеновой, сообщает JustMedia.

Материалы по теме
Александр Высокинский войдет в состав правительства Свердловской областиВысокинский заслушал доклады от глав районных администраций Екатеринбурга
#Политика#Новости УрФО#Чиновники#Увольнение#Мэрия#Александр Высокинский#Трудовой договор#Екатеринбург
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07