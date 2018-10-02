Массовые увольнения начались в мэрии Екатеринбурга

Posted 2 октября 2018,, 08:10
Published 2 октября 2018,, 08:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как сообщили в пресс-службе мэрии, срок трудовых контрактов с этими чиновниками истекает 4 октября. Новый мэр города Александр Высокинский не намерен их продлевать.
Своих постов лишатся начальник правового департамента Екатерина Грин, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Михаил Губин.
Также трудовые договоры не продлены с председателем комитета связи и IT Иваном Авдейчиком, начальником отдела кадров Сергеем Сунцовым, председателем комитета по жилищной политике Дарьей Маннаповой и главой бухгалтерско-финансового отдела Еленой Новокрещеновой, сообщает JustMedia.