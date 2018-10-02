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Posted 2 октября 2018,, 04:55

Published 2 октября 2018,, 04:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильские спасатели стали победителями в региональных соревнованиях «Уралспас-2018»

2 октября 2018, 04:55
Спасатели МБУ «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила» победили в региональных соревнованиях «Уралспас-2018», которые проходили с 28 по 30 сентября в Верхних Серьгах.

Учения проходили на полигоне площадью 100 кв. км. По легенде на этом участке произошло землетрясение. Участникам необходимо было провести аварийно-спасательные работы по полученной информации и указаниям штаба.

36 часов спасатели вели работы и искали пострадавших в природной и техногенной среде. Победителем стала команда из Нижнего Тагила. Спасатели вернулись домой с дипломами, медалями и кубком за первое место, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».

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#Общество#Нижний Тагил#Соревнования#Спасатели#Победители#Уралспас
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