Тагильские спасатели стали победителями в региональных соревнованиях «Уралспас-2018»

Posted 2 октября 2018,, 04:55
Published 2 октября 2018,, 04:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Учения проходили на полигоне площадью 100 кв. км. По легенде на этом участке произошло землетрясение. Участникам необходимо было провести аварийно-спасательные работы по полученной информации и указаниям штаба.
36 часов спасатели вели работы и искали пострадавших в природной и техногенной среде. Победителем стала команда из Нижнего Тагила. Спасатели вернулись домой с дипломами, медалями и кубком за первое место, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».