Тагильские спасатели стали победителями в региональных соревнованиях «Уралспас-2018»

36 часов спасатели вели работы и искали пострадавших в природной и техногенной среде. Победителем стала команда из Нижнего Тагила. Спасатели вернулись домой с дипломами, медалями и кубком за первое место, сообщает МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».