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Posted 2 октября 2018,, 10:40

Published 2 октября 2018,, 10:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Кировграда получил 9 лет колонии за убийство брата

2 октября 2018, 10:40
Суд Кировграда приговорил местного жителя к девяти годам лишения свободы за убийство брата.

Следствие установило, что в ночь на 27 августа мужчины рыбачили на берегу Нейво-Рудянского водохранилища. Братья распивали спиртные напитки, и в какой-то момент между ними возник конфликт.

Один из мужчин схватил нож и нанес другому несколько ударов в область груди и левого плеча. Раненого доставили в больницу, но 8 сентября он скончался от полученных травм.

По статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» подсудимый приговорен судом к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

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