Проекты благоустройства на 2019 год будут выбраны в Свердловской области

В 2018 году в программу благоустройства на среднем Урале вошли 102 дворовых и 38 общественных территорий. Некоторые оставшиеся объекты перейдут на 2019 год. Еще часть из них будут закончены к концу октября 2018 года, информируют «Вечерние Ведомости».