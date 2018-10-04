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Posted 4 октября 2018,, 15:00

Published 4 октября 2018,, 15:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Проекты благоустройства на 2019 год будут выбраны в Свердловской области

4 октября 2018, 15:00
В Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области сообщили о начале отбора проектов благоустройства на 2019 год.

Проекты на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год уже рассматриваются Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов заявил, что финансирование из областного бюджета будет выделено только тем муниципалитетам, которые качественно и в соответствующий срок завершили проекты 2018 года.

Также министр добавил, что благодаря существованию программы у каждого муниципалитета есть шанс с минимальными затратами сделать общественные территории такими, «какими их хотят видеть жители».

В 2018 году в программу благоустройства на среднем Урале вошли 102 дворовых и 38 общественных территорий. Некоторые оставшиеся объекты перейдут на 2019 год. Еще часть из них будут закончены к концу октября 2018 года, информируют «Вечерние Ведомости».

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#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Финансирование#Проекты#Муниципалитет#Николай Смирнов#Министерство энергетики и ЖКХ
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