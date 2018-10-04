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Posted 4 октября 2018,, 11:50

Published 4 октября 2018,, 11:50

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Руководитель АО в Екатеринбурге задолжал рабочим зарплату на 315 тыс. рублей

4 октября 2018, 11:50
Руководитель АО Екатеринбурга выплатит 20 тыс. рублей штрафа за задержку сотрудникам зарплаты на сумму 315 тыс. рублей.

Руководитель одного из акционерных обществ в Екатеринбурге задолжал пяти своим подчиненным зарплату и компенсации за неиспользованный отпуск на сумму в 315 тыс. рублей.

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СК России возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого. В ходе расследования руководитель АО принял меры по выплате задолженности в полном объеме.

Подозреваемый направил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа. Следователи СКР вынесли соответствующее постановление, которое вместе с материалами дела было направлено в суд.

Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому штраф в размере 20 тыс. рублей, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.

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#Общество#Новости УрФО#Суд#Штраф#Зарплата#Долг#СКР#Екатеринбург
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