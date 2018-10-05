Свердловчане смогут проверить полученные медуслуги в электронном сервисе

На сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области появилась функция «личного кабинета». Там, после прохождения идентификации, можно будет проверить – какие медуслуги предоставлены за последние два года, сколько они стоят, получена ли эта помощь по факту или нет.