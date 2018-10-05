tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2018,, 10:05

Published 5 октября 2018,, 10:05

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловчане смогут проверить полученные медуслуги в электронном сервисе

5 октября 2018, 10:05
Жители Свердловской области смогут получать информацию о предоставленных медицинских услугах в специальной электронной системе.

На сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области появилась функция «личного кабинета». Там, после прохождения идентификации, можно будет проверить – какие медуслуги предоставлены за последние два года, сколько они стоят, получена ли эта помощь по факту или нет.

Если же вдруг помощь, которая была оплачена, не получалась то, можно сформировать заявление и направить его в страховую компанию для проведения экспертизы и корректности подачи на оплату этого случая лечения, сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме
Альтернативные методы диагностики туберкулеза в России могут быть включены в систему ОМС
#Общество#Проверка#Свердловская область#Услуги#Полис ОМС#Личный кабинет
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07