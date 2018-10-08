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Posted 8 октября 2018,, 13:00

Published 8 октября 2018,, 13:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Инновационный детский центр по дорожной безопасности откроется в Свердловской области

8 октября 2018, 13:00
Проект по безопасности на дороге в Свердловской области реализуется ГАИ МВД России, Российским союзом автостраховщиков и экспертным центром «Движение без опасности».

Проект, направленный на уменьшение количества ДТП с участием несовершеннолетних, создавался экспертами в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики.

Программа «Лаборатория безопасности» предусматривает участие в 30 регионах. В каждой области запланировано обучение около 4000 детей за два года.

С целью оптимизации деятельности проекта будет функционировать передвижная «Лаборатория безопасности». Автомобиль с преподавателями и необходимым оборудованием сможет выезжать в отдаленные места Свердловской области.

Внутри лаборатории находятся велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все эти предметы необходимы для того, чтобы создать модель ситуации на дороге, максимально соответствующую реальности.

Программа обучения включает несколько блоков: для детей, передвигающихся со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. В отдельный раздел определены модули для обучения педагогов и родителей, информирует Just Media.

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#ГАИ#Проект#Обучение#Безопасная дорога#Инновационная разработка
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