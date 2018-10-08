Инновационный детский центр по дорожной безопасности откроется в Свердловской области

Внутри лаборатории находятся велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и модель автобуса. Все эти предметы необходимы для того, чтобы создать модель ситуации на дороге, максимально соответствующую реальности.