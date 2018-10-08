Житель Баранчинского стал участником программы на Первом канале

Posted 8 октября 2018,, 14:00
Published 8 октября 2018,, 14:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Житель поселка Баранчинский Свердловской области Николай Щибрик прошел отборочный тур в Екатеринбурге на участие в программе «Русский ниндзя» на Первом канале.
3 октября свердловский спортсмен получил приглашение на съемки второго сезона, который откроется 7 октября.
Вместе с 315 участниками со всей России Николаю предстоит пройти полосу препятствий. Житель Баранчинского рассказал, что на съемочной площадке действуют определенные правила. Например, участник не может наблюдать за выступлением соперников, а маршрут впервые показывают непосредственно перед стартом.
Каждый спортсмен может пройти полосу только один раз. Результаты выступления Николая Щибрика можно будет увидеть 21 октября в эфире программы, информирует «Кушва онлайн».