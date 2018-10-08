Житель Баранчинского стал участником программы на Первом канале

Вместе с 315 участниками со всей России Николаю предстоит пройти полосу препятствий. Житель Баранчинского рассказал, что на съемочной площадке действуют определенные правила. Например, участник не может наблюдать за выступлением соперников, а маршрут впервые показывают непосредственно перед стартом.