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Posted 8 октября 2018,, 14:00

Published 8 октября 2018,, 14:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Баранчинского стал участником программы на Первом канале

8 октября 2018, 14:00
3 октября Николай Щибрик получил приглашение на съемки программы «Русский ниндзя».

Житель поселка Баранчинский Свердловской области Николай Щибрик прошел отборочный тур в Екатеринбурге на участие в программе «Русский ниндзя» на Первом канале.

3 октября свердловский спортсмен получил приглашение на съемки второго сезона, который откроется 7 октября.

Вместе с 315 участниками со всей России Николаю предстоит пройти полосу препятствий. Житель Баранчинского рассказал, что на съемочной площадке действуют определенные правила. Например, участник не может наблюдать за выступлением соперников, а маршрут впервые показывают непосредственно перед стартом.

Каждый спортсмен может пройти полосу только один раз. Результаты выступления Николая Щибрика можно будет увидеть 21 октября в эфире программы, информирует «Кушва онлайн».

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#Спорт#Кушва#Свердловская область#Баранчинский#Первый канал#Полоса#Николай Щибрик
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