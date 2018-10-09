Руководитель студии танца тагильского ГДДЮТ участвует в педагогическом конкурсе

Posted 9 октября 2018,, 16:00
Published 9 октября 2018,, 16:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Педагог танцевальной студии «Вдохновение» ГДДЮТ Мария Кузина занимается танцами с детства.
На ее занятиях дети не просто разучивают хореографию, но и придумывают свои танцевальные этюды.
Для первого этапа конкурса Марии необходимо подготовить видеозаписи занятий, конспекты уроков, портфолио и эссе. Второй этап будет проходить в Екатеринбурге. Там Мария должна будет представить жюри плоды своего творчества, раскрыть мастерство педагога, сообщает ТК «Тагил-ТВ».