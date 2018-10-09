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Posted 9 октября 2018,, 16:00

Published 9 октября 2018,, 16:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Руководитель студии танца тагильского ГДДЮТ участвует в педагогическом конкурсе

9 октября 2018, 16:00
Тагильчанка Мария Кузина участвует во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют».

Педагог танцевальной студии «Вдохновение» ГДДЮТ Мария Кузина занимается танцами с детства.

На ее занятиях дети не просто разучивают хореографию, но и придумывают свои танцевальные этюды.

Для первого этапа конкурса Марии необходимо подготовить видеозаписи занятий, конспекты уроков, портфолио и эссе. Второй этап будет проходить в Екатеринбурге. Там Мария должна будет представить жюри плоды своего творчества, раскрыть мастерство педагога, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

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#Свободное время#Нижний Тагил#Дети#Конкурс#ГДДЮТ#Педагог#Танцы#Хореография#Мария Кузина
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