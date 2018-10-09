Житель Полевского приговорен к 6 годам за причинение смерти по неосторожности

Posted 9 октября 2018,, 12:10
Published 9 октября 2018,, 12:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В начале декабря 2017 года в здании общежития на улице Вершинина в Полевском произошла ссора между двумя молодыми людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В помещении общей кухни 20-летний подсудимый толкнул своего оппонента 1997 года рождения, который сидел на подоконнике. В результате этих действий пострадавший выпал из окна. При падении мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Житель Алапаевска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.