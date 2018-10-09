Житель Полевского приговорен к 6 годам за причинение смерти по неосторожности

В начале декабря 2017 года в здании общежития на улице Вершинина в Полевском произошла ссора между двумя молодыми людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В помещении общей кухни 20-летний подсудимый толкнул своего оппонента 1997 года рождения, который сидел на подоконнике. В результате этих действий пострадавший выпал из окна. При падении мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.