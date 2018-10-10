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Posted 10 октября 2018,, 08:39

Published 10 октября 2018,, 08:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Полицейский из Нижнего Тагила прошел во второй тур конкурса «Народный участковый»

10 октября 2018, 08:39
Старший участковый уполномоченный отдела полиции № 18 в Нижнем Тагиле Алексей Попов участвует во втором туре всероссийского конкурса «Народный участковый».

В первом этапе конкурса Алексей Попов в ходе онлайн голосования набрал наибольшее количество голосов —1235. Благодаря этому полицейский прошел во второй тур.

Из 12 участников, попавших в финал, определится лучший участковый уполномоченного полиции региона, который и примет участие в финальном всероссийском этапе конкурса, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.

Второй тур проводится также путем голосования на сайте ГУ МВД России по Свердловской области. Чтобы проголосовать за тагильчанина, необходимо зайти на страницу конкурса.

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Полицейский#Голосование#Участковый
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