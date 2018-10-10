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Posted 10 октября 2018,, 09:11

Published 10 октября 2018,, 09:11

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Турнир по греко-римской борьбе открылся в Нижнем Тагиле

10 октября 2018, 09:11
Турнир по греко-римской борьбе посвящен памяти жителей Нижнего Тагила, погибших в локальных воинах.

Подобные соревнования проводятся в Нижнем Тагиле уже шестой раз. В этом году организатором турнира выступает МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени А. А. Лопатина» при участии отряда мобильного особого назначения ГУВД по Свердловской области. Также поддержку оказывает управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижний Тагил.

Состязания являются открытыми, количество участников увеличивается от года к году, а сами борцы приезжают на соревнование со всей Свердловской области. Победителей будут награждать в 13 весовых категориях.

Целью соревнования является привитие ребятам духа патриотизма и формирование гордости за нашу историю. Турнир по греко-римской борьбе является одним из серии мероприятий, целью которых является популяризация силовых видов спорта.

Также в ближайшее время в Нижнем Тагиле ожидается проведение турниров по самбо, дзюдо, вольной борьбе и другим видам единоборства, информирует «Официальный сайт администрации Нижнего Тагила».

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#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Администрация#Турнир#Единоборства
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