Турнир по греко-римской борьбе открылся в Нижнем Тагиле

Подобные соревнования проводятся в Нижнем Тагиле уже шестой раз. В этом году организатором турнира выступает МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3 имени А. А. Лопатина» при участии отряда мобильного особого назначения ГУВД по Свердловской области. Также поддержку оказывает управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Нижний Тагил.