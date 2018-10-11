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Posted 11 октября 2018,, 08:30

Published 11 октября 2018,, 08:30

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Два изумруда-«близнеца» стоимостью 1,5 млн рублей найдены в Свердловской области

11 октября 2018, 08:30
Два одинаковых изумруда весом 300 гр найдены на Малышевском месторождении в Свердловской области. По оценкам экспертов, общая стоимость камней составляет 1,5 млн рублей.

Изумруды были обнаружены во время переработки рудного склада в породе, которую подняли из шахты еще полгода назад.

Их уникальность заключается в том, что они одинаковы по размеру, граням, цветности, качеству и весу, что в природе встречается редко.

Качество изумрудов отнесли к высоким показателям. Вес каждого минерала составляет 300 гр. Эксперты оценивают их стоимость в 1,5 млн рублей.

Найденные изумруды сначала предложат специалистам Гохрана, а уже потом ювелирам и коллекционерам, пишет ЕАН.

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#Общество#Свердловская область#Стоимость#Находка#Изумруд#Минералы
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