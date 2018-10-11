Два изумруда-«близнеца» стоимостью 1,5 млн рублей найдены в Свердловской области

Posted 11 октября 2018,, 08:30
Published 11 октября 2018,, 08:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Изумруды были обнаружены во время переработки рудного склада в породе, которую подняли из шахты еще полгода назад.
Их уникальность заключается в том, что они одинаковы по размеру, граням, цветности, качеству и весу, что в природе встречается редко.
Качество изумрудов отнесли к высоким показателям. Вес каждого минерала составляет 300 гр. Эксперты оценивают их стоимость в 1,5 млн рублей.
Найденные изумруды сначала предложат специалистам Гохрана, а уже потом ювелирам и коллекционерам, пишет ЕАН.