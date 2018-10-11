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Posted 11 октября 2018,, 02:00

Published 11 октября 2018,, 02:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Вице-губернатор Салихов стал ответственным за бокс в Свердловской области

11 октября 2018, 02:00
Заместитель Председателя правительства Свердловской области Азат Салихов вошел в оргкомитет по проведению в Екатеринбурге 1/4 финала второго сезона боксёрской суперсерии.

Решение о создании организационного комитета принял врио главы Свердловской области Алексей Орлов.

Помимо Салихова в него войдёт глава регионального Министерства спорта Леонид Рапопорт. Правда, как отмечают «Евро-Азиатские новости», сразу же после того, как чиновник занял пост заместителя Салихова, он отправился в отпуск.

13 октября на площадке «Екатеринбург-Экспо» в поединке сойдутся Михаил Алоян и африканец Золани Тете. Победитель 1/4 финала получит право сражаться в полуфинале суперсерии.

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#Общество#Спорт#Новости УрФО#Свердловская область#Международные соревнования#Бокс#Оргкомитет#Алексей Орлов#Областное правительство#Азат Салихов#Леонид Рапопорт#Екатеринбург
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