Вице-губернатор Салихов стал ответственным за бокс в Свердловской области

Posted 11 октября 2018,, 02:00
Published 11 октября 2018,, 02:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Решение о создании организационного комитета принял врио главы Свердловской области Алексей Орлов.
Помимо Салихова в него войдёт глава регионального Министерства спорта Леонид Рапопорт. Правда, как отмечают «Евро-Азиатские новости», сразу же после того, как чиновник занял пост заместителя Салихова, он отправился в отпуск.
13 октября на площадке «Екатеринбург-Экспо» в поединке сойдутся Михаил Алоян и африканец Золани Тете. Победитель 1/4 финала получит право сражаться в полуфинале суперсерии.