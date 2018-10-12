Екатеринбурженка лишилась Porsche Cayenne из-за долга в 13 млн рублей

Жительница Екатеринбурга лишилась иномарки из-за долга в 13 млн рублей. Как сообщили судебные приставы, екатеринбурженка задолжала 30 тысяч рублей по налогам и сборам, имеет долг по договору займа, а также долги по коммунальным платежам.