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Posted 12 октября 2018,, 12:46

Published 12 октября 2018,, 12:46

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Екатеринбурженка лишилась Porsche Cayenne из-за долга в 13 млн рублей

12 октября 2018, 12:46
Жительница Екатеринбурга лишилась Porsche Cayenne из-за долга в 13 млн рублей.

Жительница Екатеринбурга лишилась иномарки из-за долга в 13 млн рублей. Как сообщили судебные приставы, екатеринбурженка задолжала 30 тысяч рублей по налогам и сборам, имеет долг по договору займа, а также долги по коммунальным платежам.

По причине накопившийся задолженности судебный пристав-исполнитель произвел арест автомобиля Porsche Cayenne. Если в определенный срок долги не будут погашены, то екатеринбурженка может лишиться машины навсегда, пишет JustMedia.

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#Общество#Нижний Тагил#Долг#Арест#Судебные приставы#Машины#Екатеринбург
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