Постельное белье из бязи: качество, превышающее стоимость

По своей структуре классическая стандартная бязь немного груба. При плотности 142 г/м2 она шершава и часто вызывает неприятные тактильные ощущения. Чтобы сделать ткань мягче и нежней, специалисты компании «Валетекс» усовершенствовали процесс производства базового полотна. Вместо грубой хлопковой нити при плетении они используют тонкие, подкрученные волокна. Такая методика позволяет без нарушения основной технологии изготавливать прочную бязь, немного тоньше стандартной. Плотность материала постельных принадлежностей составляет 100 г/м2. Несмотря на расхождение в цифрах с базовым документом - ГОСТом, текстиль от ТМ «Валетекс» служит также долго. Он не линяет при стирке и не выгорает при попадании солнечных лучей.