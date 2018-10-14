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Posted 14 октября 2018,, 06:40

Published 14 октября 2018,, 06:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Администрация губернатора Свердловской области упразднена указом главы региона

14 октября 2018, 06:40
Изменения в структуре власти Свердловской области внесены указом Евгения Куйвашева. Администрация губернатора в соответствии с распоряжением главы прекратила своё существование.

На официальном интернет-портале Правовой информации Свердловской области опубликован указ №493-УГ, согласно которому администрация губернатора, как орган упраздняется.

Вместо него образован Аппарат губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. Новому органу будут приданы те же функции, что и Администрации, за исключением основных направлений внутренней политики региона, которыми займётся областной Департамент внутренней политики.

Как сообщает «Областное телевидение», изменения в структуре органов власти призваны обеспечить эффективность деятельности губернатора и регионального кабинета министров.

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#Политика#Общество#Свердловская область#Администрация#Губернатор#Евгений Куйвашев
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