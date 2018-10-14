Администрация губернатора Свердловской области упразднена указом главы региона

Posted 14 октября 2018,, 06:40
Published 14 октября 2018,, 06:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
На официальном интернет-портале Правовой информации Свердловской области опубликован указ №493-УГ, согласно которому администрация губернатора, как орган упраздняется.
Вместо него образован Аппарат губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. Новому органу будут приданы те же функции, что и Администрации, за исключением основных направлений внутренней политики региона, которыми займётся областной Департамент внутренней политики.
Как сообщает «Областное телевидение», изменения в структуре органов власти призваны обеспечить эффективность деятельности губернатора и регионального кабинета министров.