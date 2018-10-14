Тагильские стрелки завоевали золото на первенстве области по стрельбе из пневматики

Posted 14 октября 2018,, 11:40
Published 14 октября 2018,, 11:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
С 13 по 14 октября в Алапаевске собрались лучшие команды области для участия в первенстве «Юный стрелок Урала». Первое место в личном первенстве завоевала спортсменка из Каменска-Уральского, которая показала результат кандидата в мастера спорта.
Как сообщает, портал KU66.ru, в командном зачёте первое место завоевала команда из Нижнего Тагила, второе место досталось команде «Румб» из Каменска-Уральского.