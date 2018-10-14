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Posted 14 октября 2018,, 11:40

Published 14 октября 2018,, 11:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильские стрелки завоевали золото на первенстве области по стрельбе из пневматики

14 октября 2018, 11:40
Первенство Свердловской области по стрельбе из пневматического оружия «Юный стрелок Урала» прошло в Алапаевске. Первое место в командном зачёте завоевала команда из Нижнего Тагила.

С 13 по 14 октября в Алапаевске собрались лучшие команды области для участия в первенстве «Юный стрелок Урала». Первое место в личном первенстве завоевала спортсменка из Каменска-Уральского, которая показала результат кандидата в мастера спорта.

Как сообщает, портал KU66.ru, в командном зачёте первое место завоевала команда из Нижнего Тагила, второе место досталось команде «Румб» из Каменска-Уральского.

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#Спорт#Нижний Тагил#Алапаевск#Каменск-Уральский#Соревнования#Стрельба#Пневматика#Чемпионат области
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