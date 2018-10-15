Концерт в честь 100-летия Комсомола пройдет в Центральной библиотеке Нижнего Тагила

Posted 15 октября 2018,, 03:00
Published 15 октября 2018,, 03:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Тагильчане приглашаются на празднование 100-летия Комсомола в Центральную городскую библиотеку по адресу проспект Строителей, 1А. Для гостей выступит фольклорный ансамбль «Соловейка» под руководством Марины Гагариной.
Этот коллектив, который неоднократно становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, исполнит мелодии времен 1917 года, сообщается на официальном сайте МБУК «Центральная городская библиотека».