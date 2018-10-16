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Posted 16 октября 2018,, 09:59

Published 16 октября 2018,, 09:59

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Житель Екатеринбурга продает письмо Максима Горького за 100 тысяч рублей

16 октября 2018, 09:59
Письмо, написанное Максимом Горьким невьянскому школьнику, продается через интернет за 100 тыс. рублей.

Владелец письма рассказал, что получил это письмо в наследство от дедушки, который преподавал литературу в Невьянской школе № 1. В 1930 году один из учащихся состоял в переписке с русским писателем Максимом Горьким. Прозаик писал из Италии о климате Сорренто, местных цветах и растениях.

Дед нынешнего владельца реликвии, узнав о том, что его ученик знаком с Горьким, решил приобрести и сохранить одно из писем.

Конверт и само письмо находятся в отличном состоянии. Со слов продавца, оригинальность товара подтверждена московской компанией, которая провела экспертизу.

Екатеринбуржец решил выставить семейную ценность на продажу из-за финансовых трудностей. По его словам, он готов передать письмо в музей на условиях продажи. А также он настаивает, что история получения письма должна быть рассказана посетителям экспозиции, сообщает «Наша Газета».

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