ЖКХ Свердловской области получит 20 млрд рублей инвестиции

Однако власти региона утверждают, что стоимость услуг ЖКХ для граждан не изменится, так как все расходы область возьмёт на себя. Но для этого из бюджета придётся выделить денежные средства, с помощью которых возможно будет субсидировать граждан. Сделано это будет для того, чтобы оплатить строительство новых перерабатывающих заводов и полигонов вблизи Екатеринбурга, Первоуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила и других городов.