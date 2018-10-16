ЖКХ Свердловской области получит 20 млрд рублей инвестиции

Posted 16 октября 2018,, 19:30
Published 16 октября 2018,, 19:30
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года вывоз ТБО для жителей Свердловской области будет включён в структуру коммунальных платежей.
Однако власти региона утверждают, что стоимость услуг ЖКХ для граждан не изменится, так как все расходы область возьмёт на себя. Но для этого из бюджета придётся выделить денежные средства, с помощью которых возможно будет субсидировать граждан. Сделано это будет для того, чтобы оплатить строительство новых перерабатывающих заводов и полигонов вблизи Екатеринбурга, Первоуральска, Красноуфимска, Нижнего Тагила и других городов.
Второй статьёй инвестиций в сферу регионального ЖКХ станут концессионные соглашения, сообщает «Правда УРФО». Подобными мерами власти региона планируют привлечь около 20 млрд рублей в ближайшие десять лет.