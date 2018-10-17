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Posted 17 октября 2018, 19:30

Published 17 октября 2018, 19:30

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

13 школьных баскетбольных команд боролись за выход в финал тагильской Спартакиады

17 октября 2018, 19:30
Образовательные учреждения Ленинского района соревновались за звание сильнейшей баскетбольной команды. На кону была путёвка в финал городской Спартакиады.

В течение недели на базе 30-ой и 71-ой школ Нижнего Тагила проходила борьба за звание сильнейшей баскетбольной команды среди образовательных учреждений. В соревнованиях приняли участие 13 школ города, до финала дошли только четыре.

Первой выбыла сборная школы №64, занявшая четвёртое место. Среди тройки оставшихся разгорелась борьба за первое место, которое досталось, в результате, команде из школы №30. В матче она выиграла у прошлогодних чемпионов Спартакиады – команды из Гимназии №18 со счётом 63:49. Третье место заняла школа №44, сообщает пресс-служба БК «Старый соболь».

Победитель и призёры теперь будут представлять Ленинский район на финале городской Спартакиады, где будет определена лучшая школьная баскетбольная команда Нижнего Тагила.

#Свободное время#Нижний Тагил#Соревнования#Школьники#Спартакиада#Школы#Баскетбол#Старый Соболь
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