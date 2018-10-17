К ЧМ-2018? 4,5 миллиона будут потрачены в Екатеринбурге на покупку уборочной техники

Posted 17 октября 2018,, 07:50
Published 17 октября 2018,, 07:50
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
16 октября мэрия Екатеринбурга объявила три конкурса на закупку коммунальной техники для летней уборки дорог в рамках проведения подготовки к ЧМ-2018. Общая стоимость оборудования составит около 4,5 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчик должен предоставить оборудование до 14 декабря 2018 года.
Помимо этого будут заказаны поливомоечные прицепы. Пресс-служба администрации Екатеринбурга пояснила, что тендеры были объявлены своевременно, однако по неизвестным причинам конкурсы не состоялись. Поскольку техника городу необходима, заявка вновь размещена на официальном сайте госзакупок, сообщает «Вечерний Екатеринбург».