К ЧМ-2018? 4,5 миллиона будут потрачены в Екатеринбурге на покупку уборочной техники

16 октября администрация Екатеринбурга объявила три тендера на закупку коммунально-уборочной техники в рамках подготовки к уже прошедшему чемпионату мира по футболу.