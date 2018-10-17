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Posted 17 октября 2018, 10:43

Published 17 октября 2018, 10:43

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Неизвестный распылил газ из баллончика в поликлинике Нижнего Тагила

17 октября 2018, 10:43
Посетители поликлиники №4 в Нижнем Тагиле были эвакуированы из-за распыления неизвестным газа из баллончика.

Газ был распылен днем 17 октября в поликлинике на Новострое. В настоящий момент проведена эвакуация посетителей.

В поликлинике всех вывели, двери закрыты, никого не пускают, принимают только тех, кто на больничном и только один дежурный врач,рассказала посетительница больницы.

Редакции TagilCity.ru в полиции пояснили, что произошло ЧП, в медучреждении был распылен газ.

В дежурную часть поступило сообщение, что неизвестный распылил газ из баллончика на втором этаже поликлиники, на месте работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося,сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Получить оперативные комментарии у главврача поликлиники Жанны Климовой не удалось.

#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Поликлиника#ГАЗ
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