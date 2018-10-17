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Posted 17 октября 2018, 08:49

Published 17 октября 2018, 08:49

Modified 29 ноября, 17:20

Updated 29 ноября, 17:20

Свердловская область начала подготовку к ЕГЭ-2019

17 октября 2018, 08:49
На совещании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки обсуждался вопрос необходимости точечной подготовки к ЕГЭ.

На совещании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о том, что школы во всех регионах должны предотвратить «накопление слабых звеньев в цепи знаний к моменту единого государственного экзамена».

По его мнению, необходимо отслеживать и использовать результаты оценочных процедур, которые проводятся в четвертом классе во время Всероссийских проверочных работ.

Согласно статистике, количество неуспешных результатов, по итогам ежегодной Всероссийской проверочной работы, снижается. Так в Свердловской области 76% учеников четвертых классов по математике проявили высокие достижения, по русскому языку – почти 70% учащихся справились с заданиями, лишь 6% детей работу не выполнили.

На Среднем Урале в 2018 году сдавали ЕГЭ более 18 тысяч выпускников. 68 человек показали стабильные результаты. Три ученика набрали 200 баллов по итогам аттестации, пишет «Вечерний Екатеринбург».

#Общество#Свердловская область#Подготовка#ЕГЭ#Ученики
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