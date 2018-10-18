Олимпийские чемпионы провели для юных тагильчан мастер-классы в Нижнем Тагиле

В рамках мероприятия спортсмены позанимались с юными пловцами и лыжниками из спортивных школ Нижнего Тагила. Свыше сотни спортсменов приняли непосредственное участие в мастер-классах и еще около пятисот воспитанников наблюдали за ходом мероприятия с трибун и бортов бассейна. Все из присутствующих имели возможность после завершения занятий пообщаться с олимпийскими чемпионами и получить от них автографы с пожеланиями, а так же фото со своими кумирами.