Спасатели Нижнего Тагила «эвакуировали» людей на горе Белой

По сценарию первой легенды, на котельной ГЛК произошла утечка газа. Внутри помещения находился сотрудник, связь с которым была потеряна. На поиски пострадавшего и ликвидацию неисправности на газопроводе в котельную были направлены спасатели в спецкостюмах и масках с воздухом. Они разыскали пострадавшего, одели ему противогаз и вынесли его из помещения, где произошла утечка.