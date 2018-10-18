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Posted 18 октября 2018,, 12:46

Published 18 октября 2018,, 12:46

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Спасатели Нижнего Тагила «эвакуировали» людей на горе Белой

18 октября 2018, 12:46
Накануне на ГЛК «Гора Белая» спасатели отрабатывали действия в результате ЧС. По одной из легенд на котельной комплекса произошла утечка газа, по другой - перестал работать кресельный подъемник.

На горнолыжном комплексе «Гора Белая» прошли комплексные учения личного состава МБУ «Центр защиты и территории г. Н.Тагил» с персоналом организации. Отрабатывалась схема действий спасателей двух служб в условиях различных чрезвычайных ситуаций.

По сценарию первой легенды, на котельной ГЛК произошла утечка газа. Внутри помещения находился сотрудник, связь с которым была потеряна. На поиски пострадавшего и ликвидацию неисправности на газопроводе в котельную были направлены спасатели в спецкостюмах и масках с воздухом. Они разыскали пострадавшего, одели ему противогаз и вынесли его из помещения, где произошла утечка.

По второй легенде, на подъемнике находились четыре человека, а в это время произошел технический сбой, в связи с которым перестал работать кресельный подъемник. При помощи альпинистского снаряжения спасатели произвели эвакуацию, в результате которой сняли всех застрявших на подъемнике людей.

В ходе учений все действия спасателей и персонала горнолыжного комплекса прошли слаженно в установленное нормативами время, пишет МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

#Общество#Нижний Тагил#Спасатели#Гора Белая#Учения#Ликвидация ЧС
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