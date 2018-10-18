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Posted 18 октября 2018, 11:14

Published 18 октября 2018, 11:14

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Тагильчанин привез четыре золотых медали с чемпионата мира по гиревому спорту

18 октября 2018, 11:14
Спортсмен из Нижнего Тагила Сергей Бестужев завоевал четыре золотых медали на чемпионате мира по гиревому спорту в Латвии.

Чемпионат мира по гиревому спорту прошел в Латвии в Даугавпилсе. В нем приняли участие около 600 спортсменов из 32 стран.

В дисциплине «толчок по длинному циклу» спортсмен совершил 100 подъемов двух снарядов по 24 кг за десять минут. Бестужев был включен в состав трех эстафет, каждая из которых завершилась победой. В итоге сборная России победила в командном зачете, второе место заняла Украина, а третье – у Казахстана.

По мнению тагильчанина, гиревой спорт набирает популярность в мире, поэтому уровень подготовки участников растет, сообщает «Тагильский рабочий».

#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Чемпионат мира
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