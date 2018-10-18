Тагильчанин привез четыре золотых медали с чемпионата мира по гиревому спорту

В дисциплине «толчок по длинному циклу» спортсмен совершил 100 подъемов двух снарядов по 24 кг за десять минут. Бестужев был включен в состав трех эстафет, каждая из которых завершилась победой. В итоге сборная России победила в командном зачете, второе место заняла Украина, а третье – у Казахстана.