tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября 2018,, 09:09

Published 18 октября 2018,, 09:09

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Заксобрание Свердловской области может вернуть в название городов региона букву «ё»

18 октября 2018, 09:09
30 октября на 26-м заседании депутаты Законодательного собрания Свердловской области могут принять законопроект, согласно которому в название муниципалитетов вернётся буква «ё».

30 октября в Екатеринбурге состоится 26-е заседание Заксобрания Свердловской области. 35 вопросов включены в повестку заседания. Среди них подписание законопроекта о возвращении буквы "ё" в названия муниципалитетов Свердловской области.

Также будут внесены изменения в законы «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области».

Кроме того, депутаты предложат увеличить доходы областного бюджета на 7,6 млрд рублей, помимо этого, предлагается увеличить расходы областного бюджета и направить их на здравоохранение, социальную политику и в другие сферы.

В повестке обозначен вопрос снижения налога для производителей сельскохозяйственных товаров и установление коэффициента, которые отразит региональные особенности рынка труда в Свердловской области на 2019 год. Данная мера направлена на привлечение дополнительных доходов от реализации патентов для иностранных гостей.

Также планируется введение понятия «промышленный технопарк», сообщает ЕАН.

Материалы по теме
Свердловское заксобрание одобрило сохранение льгот будущим пенсионерамДепутаты Екатеринбурга не смогли договориться о составе профильных комиссий
#Политика#Свердловская область#Законодательное собрание#Заседание#Поправки#Законопроект#Название
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07