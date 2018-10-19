tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября 2018,, 09:07

Published 19 октября 2018,, 09:07

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

61 орган и 41 пересадка костного мозга: трансплантология развивается Среднем Урале

19 октября 2018, 09:07
19 октября министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова академик Сергей Готье подписали договор о сотрудничестве в развитии этой отрасли медицины на Урале.

В России действует 52 центра трансплантации. Руководитель НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова академик Сергей Готье подчеркнул, что трансплантология стала относиться к высокотехнологичной сфере медицины.

Количество проведенных операций увеличивается с каждым годом. В 2017 году на Среднем Урале были проведены пересадка 51 органа и 38 – костного мозга, в 2018 году медики выполнили трансплантацию 61 органа и 41 раз пересадили костный мозг.

Глава областного Минздрава Андрей Цветок заявил, что количество трансплантаций должно увеличиться вдвое. По его мнению, для этого существуют технические возможности. Требуются доноры.

В настоящее время НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова является ведущим научным учреждением, занимающимся решением комплекса вопросов, связанных с трансплантацией органов и тканей. Здесь создаются искусственные органы и системы. Центр занимается подготовкой научных и медицинских кадров, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Материалы по теме
Владимир Путин: «Общие расходы на медицину должны увеличиться вдвое»
#Новости УрФО#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Минздрав#Андрей Цветков#Областное правительство
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07