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Posted 19 октября 2018,, 01:00

Published 19 октября 2018,, 01:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Работа по привлечению тагильчан в отряды мэра будет проведена в 2019 году

19 октября 2018, 01:00
Более двух тысяч тагильчан обратились на биржи труда для поиска работы на летний период. Половина из них попали в отряды мэра. В 2019 году планируется трудоустроить в отряды мэра как можно больше подростков.

В молодежные биржи в начале лета обратились более двух тысяч подростков. Трудоустроились более 90%. В отряды мэра попала половина принятых учащихся. За лето юные тагильчане поработали на 50 социально-значимых объектах города.

На постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму специалисты обсудили, как в городе реализуется проект «Трудовое лето».

Депутаты предложили разработать систему мотивации для подростков, чтобы привлечь ребят к работе на полный месяц.

В 2018 году на для создание временных рабочих мест в отрядах мэра было выделено более 11 млн рублей. Планируется, что в 2019 году эта сумма будет увеличена, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

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#Свободное время#Нижний Тагил#Подростки#Трудоустройство#Молодежь#Отряды мэра
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