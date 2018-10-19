Работа по привлечению тагильчан в отряды мэра будет проведена в 2019 году

Более двух тысяч тагильчан обратились на биржи труда для поиска работы на летний период. Половина из них попали в отряды мэра. В 2019 году планируется трудоустроить в отряды мэра как можно больше подростков.