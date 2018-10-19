Работа по привлечению тагильчан в отряды мэра будет проведена в 2019 году

Posted 19 октября 2018,, 01:00
Published 19 октября 2018,, 01:00
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
В молодежные биржи в начале лета обратились более двух тысяч подростков. Трудоустроились более 90%. В отряды мэра попала половина принятых учащихся. За лето юные тагильчане поработали на 50 социально-значимых объектах города.
На постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму специалисты обсудили, как в городе реализуется проект «Трудовое лето».
Депутаты предложили разработать систему мотивации для подростков, чтобы привлечь ребят к работе на полный месяц.
В 2018 году на для создание временных рабочих мест в отрядах мэра было выделено более 11 млн рублей. Планируется, что в 2019 году эта сумма будет увеличена, сообщает ТК «Тагил-ТВ».