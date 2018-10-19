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Posted 19 октября 2018,, 07:54

Published 19 октября 2018,, 07:54

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

СКР опроверг слухи об убийстве ребенка в Лесном

19 октября 2018, 07:54
18 октября одно из изданий города Лесного опубликовало информацию, что местная жительница якобы задушила своего трехлетнего ребенка. Однако в СУ СКР по Свердловской области заявили, что это ложная информация.

Ранее на портале «Открытый Лесной» появилась непроверенная информация о том, что женщина, работавшая педиатором, ночью задушила своего трехлетнего ребенка, а потом сбежала.

По словам очевидца, якобы соседка слышала ночью, как плакал ребенок. Утром она постучалась в дверь, чтобы узнать, что случилось. Ей открыли сотрудники полиции и рассказали, что мать убила своего ребенка и сбежала.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отметили, что такая информация в ведомство не поступала, пишет Znak.com.

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#Происшествия#Ребенок#Убийство#Слухи#Лесной#СКР
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