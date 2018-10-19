Третьеклассник в Екатеринбурге принес в школу пистолет и напугал одноклассников

Posted 19 октября 2018,, 04:38
Published 19 октября 2018,, 04:38
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Мальчик принес оружие в школу, чтобы показать друзьям. Пистолет был заряжен, но механизм заржавел.
Учительница увидела у школьника оружие во время урока и отняла его, а после сообщила о случившимся руководству школы и родителям. Директор школы, в свою очередь, вызвала полицию. Сотрудники правопорядка сочли, что опасность несущественна и на вызов ехать отказались..
Прокуратура инициировала по факту происшествия проверку на предмет соблюдения закона, регулирующего вопросы обеспечения безопасности, пишут «Вечерние ведомости».