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Posted 19 октября 2018,, 04:38

Published 19 октября 2018,, 04:38

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Третьеклассник в Екатеринбурге принес в школу пистолет и напугал одноклассников

19 октября 2018, 04:38
18 октября третьеклассник из школы №62 в Екатеринбурге принес в класс пистолет, который взял у дедушки.

Мальчик принес оружие в школу, чтобы показать друзьям. Пистолет был заряжен, но механизм заржавел.

Учительница увидела у школьника оружие во время урока и отняла его, а после сообщила о случившимся руководству школы и родителям. Директор школы, в свою очередь, вызвала полицию. Сотрудники правопорядка сочли, что опасность несущественна и на вызов ехать отказались..

Прокуратура инициировала по факту происшествия проверку на предмет соблюдения закона, регулирующего вопросы обеспечения безопасности, пишут «Вечерние ведомости».

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#Происшествия#Полиция#Школа#Пистолет#Екатеринбург
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