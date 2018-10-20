Четыре человека погибли: ДТП произошло на Серовском тракте

20 октября около 3:30 на 284 км Серовского тракта недалеко от Новой Ляли произошло ДТП. Водитель Mitsubishi Lancer, направляясь со стороны Екатеринбурга, выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент ехала Лада Гранта. В результате столкновения погибли оба водителя и два пассажира иномарки. Пассажир Лады находится в больнице Новой Ляли.