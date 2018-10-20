Четыре человека погибли: ДТП произошло на Серовском тракте

Posted 20 октября 2018,, 11:21
Published 20 октября 2018,, 11:21
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
20 октября около 3:30 на 284 км Серовского тракта недалеко от Новой Ляли произошло ДТП. Водитель Mitsubishi Lancer, направляясь со стороны Екатеринбурга, выехал на полосу встречного движения, по которой в этот момент ехала Лада Гранта. В результате столкновения погибли оба водителя и два пассажира иномарки. Пассажир Лады находится в больнице Новой Ляли.
Сотрудники МВД установили, что за рулем Лады находился житель Екатеринбурга, его стаж вождения 10 лет. Водителем Mitsubishi оказался житель Лобвы. Он получил водительское удостоверение три года назад, пишет «Наша Газета».
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что организована проверка по факту ДТП.