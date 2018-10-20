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Posted 20 октября 2018,, 09:40

Published 20 октября 2018,, 09:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Территории двух кладбищ в Нижнем Тагиле будут расширены

20 октября 2018, 09:40
В Нижнем Тагиле будут расширены территории кладбищ «Центральное» и «Северное». К «Центральному» прибавится 16 гектаров, к «Северному» – 14 гектаров.

Как рассказал начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Владимир Юрченко, на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на реконструкцию кладбищ. Общая стоимость строительства на кладбище «Центральном» составит 121 млн рублей.

Работы будут проходить поэтапно, первым и вторым этапом предусмотрено строительство кладбища по смешанному типу захоронения, который включает традиционные могилы, 157 мест под почетные захоронения, 29 колумбарных стенок.

По словам Владимира Юрченко, ежегодно в среднем умирают четыре тысячи тагильчан. Выделенных земель хватит на 50 лет. К тому же, большинство горожан выбирают кремацию.

Сейчас в Нижнем Тагиле 23 муниципальных кладбища, восемь из них находятся в черте города, 15 – на присоединенных территориях. Самые большие из них «Северное», «Центральное» и «Пихтовые горы». На содержание захоронений в 2018 году выделены более 28 млн рублей, на благоустройство - 10 млн рублей, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

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#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Кладбище#Владимир Юрченко#Центральное кладбище#Строительсво#Северное
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