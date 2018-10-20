Территории двух кладбищ в Нижнем Тагиле будут расширены

Posted 20 октября 2018,, 09:40
Published 20 октября 2018,, 09:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Как рассказал начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Владимир Юрченко, на сегодняшний день разработана проектно-сметная документация на реконструкцию кладбищ. Общая стоимость строительства на кладбище «Центральном» составит 121 млн рублей.
Работы будут проходить поэтапно, первым и вторым этапом предусмотрено строительство кладбища по смешанному типу захоронения, который включает традиционные могилы, 157 мест под почетные захоронения, 29 колумбарных стенок.
По словам Владимира Юрченко, ежегодно в среднем умирают четыре тысячи тагильчан. Выделенных земель хватит на 50 лет. К тому же, большинство горожан выбирают кремацию.
Сейчас в Нижнем Тагиле 23 муниципальных кладбища, восемь из них находятся в черте города, 15 – на присоединенных территориях. Самые большие из них – «Северное», «Центральное» и «Пихтовые горы». На содержание захоронений в 2018 году выделены более 28 млн рублей, на благоустройство - 10 млн рублей, сообщает ТК «Тагил-ТВ».