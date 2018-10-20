Территории двух кладбищ в Нижнем Тагиле будут расширены

Сейчас в Нижнем Тагиле 23 муниципальных кладбища, восемь из них находятся в черте города, 15 – на присоединенных территориях. Самые большие из них – «Северное», «Центральное» и «Пихтовые горы». На содержание захоронений в 2018 году выделены более 28 млн рублей, на благоустройство - 10 млн рублей, сообщает ТК «Тагил-ТВ».