tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2018, 06:20

Published 20 октября 2018, 06:20

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Заключённый из колонии Нижнего Тагила порезал себе горло

20 октября 2018, 06:20
Заключенный из лечебно-исправительного учреждения №51 Нижнего Тагила порезал себе горло.

Как рассказала эксперт Межрегионального центра прав человека Марина Чувакина, заключенный нанес себе увечья в знак протеста. Он утверждает, что в лечебном учреждении нет отопления и теплой одежды.

Уверенности на 100 процентов у меня нет, так как к нему в камеру никто не заходил и с ним никто не общался, но мне передали, что такое случилось, пояснила Марина Чувакина.

Осужденного называют «смотрящим за Верхотурьем». Он отбывает наказание за вымогательство.

В ГУФСИН по Свердловской области рассказали, что осужденному была оказана медпомощь, порезы были поверхностными. Кроме того, температура в камере нормальная и заключенный обеспечен необходимой одеждой. Также сотрудник ГУФСИН пояснил, что с момента отбывания наказания осужденный совершил 122 нарушения режима. На данный момент его перевели в ШИЗО, пишет «URA.RU».

#Происшествия#Нижний Тагил#Отопление#Верхотурье#ГУФСИН#Тюрьма#Заключенный#Рана
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика