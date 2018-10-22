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Posted 22 октября 2018, 06:37

Published 22 октября 2018, 06:37

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Директор почты в Нижнем Тагиле получил предостережение от прокуратуры из-за мусора

22 октября 2018, 06:37
Директору почтового отделения Сергею Сапунову объявлено предостережение о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Нижнетагильская природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором провела две проверки у почтового отделения на ул. Первомайская, 52. В ходе проверочных мероприятий 10 октября было выявлено, что у почтового отделения скопился мусор.

Контейнерная площадка у почтамта была переполнена, территория вокруг контейнерной площадки была захламлена отходами производства и потребления,сообщила природоохранная прокуратура.

Также подтвердилась информация о том, что у отделения не заключен договор на вывоз мусора.

17 октября мусор был вывезен, однако проведенная проверка дает основания полагать, что нарушения могут повториться, так как имело место отсутствие необходимого договора на вывоз мусора,сообщили в надзорном ведомстве.

Причиной проверки стала публикации материала TagilCity.ru о том, что у почтового отделения образовалась свалка, мусор не вывозится длительное время, а под завалами отходов начали размножаться крысы.

Природоохранная прокуратура держит на контроле ситуацию с вывозом мусора по данному адресу.

#Нижний Тагил#Здоровье#Природоохранная прокуратура#Роспотребнадзор#Почта России
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