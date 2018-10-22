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Posted 22 октября 2018,, 08:37

Published 22 октября 2018,, 08:37

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Два лесничества в Свердловской области изменят свои границы

22 октября 2018, 08:37
Границы лесопарковых и зеленых зон на территории Верх-Исетского и Билимбаевского лесничеств Свердловской области будут изменены в связи со строительством газопровода, линии электропередач и водовода.

17 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об исключении из границ лесопарковых зон и включении в границы зеленых зон в 34 квартале Решетского участка в границах ГО Первоуральск. Общая площадь земельного участка равна 1,64 га. Здесь планируется строительство газопровода, водовода и линии электропередач.

Участок в части 1 квартала Мариинского участка Билимбаевского лесничества на границе ГО Ревда размером в 1,64 га будет включен в границы лесопарковых зон.

Согласно постановлению №715-ПП, контроль за его исполнением возложен на вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

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#Свердловская область#Здоровье#Евгений Куйвашев#Лесничество#Алексей Орлов#Граница#Дарья Зайцева#Билимбаевский район
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