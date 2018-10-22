Два лесничества в Свердловской области изменят свои границы

Posted 22 октября 2018,, 08:37
Published 22 октября 2018,, 08:37
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
17 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об исключении из границ лесопарковых зон и включении в границы зеленых зон в 34 квартале Решетского участка в границах ГО Первоуральск. Общая площадь земельного участка равна 1,64 га. Здесь планируется строительство газопровода, водовода и линии электропередач.
Участок в части 1 квартала Мариинского участка Билимбаевского лесничества на границе ГО Ревда размером в 1,64 га будет включен в границы лесопарковых зон.
Согласно постановлению №715-ПП, контроль за его исполнением возложен на вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.