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Posted 22 октября 2018,, 04:01

Published 22 октября 2018,, 04:01

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Спортсменка Ольга Котлярова возглавила аналитический департамент Екатеринбурга

22 октября 2018, 04:01
Чемпионка мира и Европы по бегу Ольга Котлярова назначена и. о. руководителя информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга.

Ольга Котлярова станет исполнять обязанности главы информационно-аналитического департамента администрации Екатеринбурга до назначения постоянного руководителя. Кто будет занимать эту должность и сроки назначения в мэрии пока не называют.

Ольга Котлярова является чемпионкой мира и Европы по бегу. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее стала бронзовой призеркой в составе сборной России. В информационно-аналитическом департаменте Ольга работает почти три года в должности заместителя начальника, пишет ЕАН.

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#Политика#Новости УрФО#Руководитель#Департамент#Должность#Спортсменка#Екатеринбург
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