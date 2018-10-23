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Posted 23 октября 2018, 05:52

Published 23 октября 2018, 05:52

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Аварийный ремонт системы отопления требуется Демидовскому колледжу в Нижнем Тагиле

23 октября 2018, 05:52
Аварийный ремонт системы отопления будет проведен в Нижнетагильском государственном профессиональном колледже им. Никиты Акинфиевича Демидова.

В Нижнем Тагиле планируется проведение аварийного ремонта в Демидовском колледже, расположенном по адресу ул. Карла Маркса, 2. Информация о поиске подрядчика на выполнение работ размещена на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию, на работы выделено 1,5 млн рублей. Заказчиком выступает само учебное заведение.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен осуществить разборку старых водопроводных труб, проложить новые трубопроводы водоснабжения и отопления, оснастить их кранами и вывезти за собой мусор.

#Общество#Нижний Тагил#Госзакупки#Ремонт#Отопление#Колледж#Система отопления
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