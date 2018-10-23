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Posted 23 октября 2018,, 15:39

Published 23 октября 2018,, 15:39

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Банда в Екатеринбурге осуждена за кражу велосипедов, аккумуляторов и мороженого

23 октября 2018, 15:39
Четверо екатеринбуржцев осуждены за серию краж. Молодые люди обвинялись в кражах автомобильных аккумуляторов, мороженого и велосипедов.

Четверо жителей столицы Урала были осуждены за кражи. Двое из осужденных –несовершеннолетние.

Летом 2017 года молодые люди украли с паркинга велосипеды. После того, как злоумышленники покатались на велосипедах, они их продали. Осенью того же года екатеринбуржцы разбили стеклянную витрину киоска и украли больше 10 коробок с мороженым, а также другими продуктами на сумму 18 тысяч рублей.

Помимо этого, обвиняемые украли 10 аккумуляторов из автомобилей.

Самый старший участник банды, которому 26 лет, приговорен к четырем годам тюрьмы. Трем другим подсудимым было назначено наказание в виде обязательных работ, пишут «Вечерние Ведомости».

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#Общество#Новости УрФО#Кража#Велосипед#Банда#Кража имущества#Мороженое
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