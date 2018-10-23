Бизнесмен из Серова незаконно получил субсидии на создание рабочих мест для инвалидов

Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в 2014 году предоставил в ГКУ «Серовский центр занятости» заведомо ложные сведения и получил из федерального и регионального бюджетов 457 тыс. рублей субсидий. Деньги предназначались на возмещение якобы понесенных затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов. Однако сами рабочие места созданы не были.