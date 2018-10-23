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Posted 23 октября 2018, 06:17

Published 23 октября 2018, 06:17

Modified 29 ноября, 17:21

Updated 29 ноября, 17:21

Бизнесмен из Серова незаконно получил субсидии на создание рабочих мест для инвалидов

23 октября 2018, 06:17
Предприниматель из Серова предстанет пред судом за незаконное получение субсидий в сумме более 457 тыс. рублей на создание рабочих мест для инвалидов.

Обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, в 2014 году предоставил в ГКУ «Серовский центр занятости» заведомо ложные сведения и получил из федерального и регионального бюджетов 457 тыс. рублей субсидий. Деньги предназначались на возмещение якобы понесенных затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов. Однако сами рабочие места созданы не были.

Все договоры купли-продажи оборудования для работы инвалидам, а также счета-фактуры мужчина подделал, распечатав на своем компьютере. Также предприниматель заключил с инвалидами трудовые договоры, но по факту работа не осуществлялась.

Подделанные документы, а также зарплатные ведомости инвалидов обвиняемый предоставил для получения субсидий в качестве подтверждения понесенных затрат.

На предпринимателя заведено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере». Все материалы дела переданы в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

#Экономика#Прокуратура#Инвалиды#Серов#Предприниматель#Субсидии
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