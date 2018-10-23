Фестиваль национальных культур пройдет в Свердловской области

Posted 23 октября 2018,, 09:19
Published 23 октября 2018,, 09:19
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Фестиваль национальных культур запланирован в Свердловской области на День народного единства. В программу войдут мастер-классы по уральским народным ремеслам, фестиваль национальной кухни народов Среднего Урала, выставка-ярмарка изделий уральских ремесел.
Кроме того в рамках мероприятия в Екатеринбурге будет организована большая концертная программа с выступлением фольклорных коллективов.
Также вниманию гостей фестиваля представят дефиле традиционных народных костюмов и этнокультурную экспозицию «Народы Урала». Вход для всех гостей мероприятия бесплатный.
Организаторами фестиваля выступили министерство культуры Свердловской области, государственный областной дворец народного творчества, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала и Свердловская областная межнациональная библиотека, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.