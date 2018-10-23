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Posted 23 октября 2018,, 09:19

Published 23 октября 2018,, 09:19

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Фестиваль национальных культур пройдет в Свердловской области

23 октября 2018, 09:19
3 и 4 ноября в День народного единства в Свердловской области пройдут мастер-кдассы, дефиле, выставки и концерт в рамках мероприятия «В единстве народа - сила страны!».

Фестиваль национальных культур запланирован в Свердловской области на День народного единства. В программу войдут мастер-классы по уральским народным ремеслам, фестиваль национальной кухни народов Среднего Урала, выставка-ярмарка изделий уральских ремесел.

Кроме того в рамках мероприятия в Екатеринбурге будет организована большая концертная программа с выступлением фольклорных коллективов.

Также вниманию гостей фестиваля представят дефиле традиционных народных костюмов и этнокультурную экспозицию «Народы Урала». Вход для всех гостей мероприятия бесплатный.

Организаторами фестиваля выступили министерство культуры Свердловской области, государственный областной дворец народного творчества, Центр традиционной народной культуры Среднего Урала и Свердловская областная межнациональная библиотека, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

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#Общество#Новости УрФО#Фестиваль#Свердловская область#Мероприятие#День народного единства#Национальное достояние
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